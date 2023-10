Stand: 02.10.2023 09:30 Uhr Berlin Express warrt dööpt

Güntsiets vun'n Elvstrand in Övelgönn liggt opstunns en Ries - de "Berlin Express". Dat is dat bet nu gröttste Containerschipp vun de Hamborger Rederee Hapag-Lloyd. Op den Frachter is Platz för mehr as 23.600 Containers. Vunnameddag warrt de "Berlin Express" dööpt. Düütschlands First Lady Elke Büdenbender, de Fru un Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier övernimmt dat.

