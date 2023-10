Stand: 02.10.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Sünn un Wulken gaht vundaag Hand in Hand un de Temperaturen laadt mit bet to 23 Graad to’t Spazerengahn in.

Morgen is dat för’n Fierdag echt nich dull. Dat geiht al mit Wulken los un denn is dat ok jümmer wedder düchtig an’t Pladdern. Mag ween, dor kümmt sogormal en Dünnerslag dorto. Un de Wind ut West dreiht ok nochmal so richtig op. De Temperaturen schafft dat tominnst op bet to 21 Graad.

