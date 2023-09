Stand: 30.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Woans warrt dat Flegen ümweltfründlich?

Maandag düsse Week is Bunnskanzler Olaf Scholz in Hamborg to Besöök ween bi de Natschonale Luftfohrtkonferenz. Veerhunnert Lüüd hebbt dor an deelnahmen un mit’nanner snackt hatt. Dat güng üm de Fraag, woans de Flegeree utsehn müss, dormit se keen Schaden mehr för’t Klima mit sik bringen dee. Scholz sä, bi klimafründliche Technologien stünn de düütsche Luftfohrtindustrie al nu ganz baven in’e Welt mit an. Airbus will 2035 den eersten Waterstofffleger op’n Markt bringen.

