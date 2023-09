Stand: 30.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Extremwedderkongress in Hamborg

Dat de Anstieg vun de Temperaturen op’e ganzen Welt nich mehr över 1,5 Graad henweggahn deit, dat is nich mehr to schaffen. Dat suert dor bi rut, wat Fachlüüd utreken doot op den Extremwedderkongress in’e Havencity düsse Week. För de ganze Welt tohoop, dor gaht se düt Johr vun Rekoordtemperaturen ut, de den tokamen Johr woll nochmal wedder wat höger liggen dröffen. In Hamborg stellt de Wetenschoplers vör allen Dingen fast, dat de Tahl vun de hitten Daag mit över dörtig Graad tonehmen un dat dat in’n Winter weniger Fröst geven deit.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch