Stand: 30.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mit günstig Industriestroom gegen Kortarbeit?

Kortarbeit in Hamborger Industrie-Bedrieven: Folgens Weertschopssenatersch Melanie Leonhard kunn dat in’n Harvst wedder passeren. Denn de Energiepriesen sünd ümmer noch bannig hooch. Deswegen verlangt de SPD-Politikersch tohoop mit de Ünnernehmens un de IG Metall, dat Stroom för de Industrie günstiger maakt warrt. Düsse Industriestroom schall de Bedrieven, de sünnerlich veel Energie bruken doot, wat vun jümehr Last nehmen. In de Ampel-Koalitschoon is düsse Idee aver striedig.

