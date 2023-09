Stand: 29.09.2023 09:30 Uhr Scharpere Regeln in de Asylpolitik

Sünnerlich in de Bunnsregeren geev dat Twiefel. Man nu sünd sik de EU-Binnenministers bi de Krisenverornen in de Asylpolitik mehr oder weniger enig. Plaant sünd scharpere Regeln för Migranten, de na Europa henkamen wüllt. Blangen anner Punkten schüllt se länger an de Butengrenzen fastholen warrn könen. Man nu gifft dat woll wedder Striet: Dat geiht üm Geld för private Seenoothölp in’t Middelmeer. Italien is bang, dat sik dordör noch mehr Minschen op den Weg maken doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch