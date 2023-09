Stand: 29.09.2023 09:30 Uhr ARD-Düütschlandtrend

Ok in den ARD-Düütschlandtrend geiht dat üm Flüchtlingen: Dorna hebbt mehr Minschen in’t Land Bedenken. 64 Perzent vun de Lüüd, de fraagt worrn sünd, seht mehr Nadelen dör de Towannern. Dat sünd teihn Perzentpunkten mehr as in’n Maimaand. Jüst so veel Minschen meent, dat Düütschland weniger Flüchtlingen opnehmen schull – so de Infratest Dimap-Ünnersöken. Blots 16 Pezent seggt, dat de Integratschoon alltohoop goot oder mehr oder weniger goot lopen wörr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch