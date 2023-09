Stand: 29.09.2023 09:30 Uhr Reisen warrt dürer

Dör de swore Tiet is allens dürer – ok dat Reisen. Liekers sünd mehr as acht vun teihn Minschen ut Hamborg in de verleden 12 Maand tominnst eenmal op Reisen gahn – dat weern korte Touren, man ok längere Reisen. Rutsuert is dat bi en Ünnersöken vun de Verbrukerzentraal Hamborg, de NDR 90,3 exklusiv vörliggen hett. In düsse repräsentative Ünnersöken seht de Minschen, de fraagt worrn sünd, vör allen Maleschen bi Familienreisen – bi de Bahn gifft dat woll to wenig Afdelen för Familien.

