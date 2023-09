Stand: 29.09.2023 09:30 Uhr Polizeiinsatz in Neegroben-Fischbeek

In Neegroben-Fischbeek hebbt twee junge Lüüd an’n Avend en Polizeiinsatz utlööst. De 14- un de 15-Johrige harrn Stormhuven op un lepen mit Softair-Wapen in de Hand in de Deepgaraasch vun en Discounter rin. En Anwahner reep de Polizei, de mit 15 Peterwagen na den Rehrstieg henkeem. De Schandarms hebbt de jungen Keerls för en korte Tiet fastnahmen un jüm bi de Öllern aflevert.

