Stand: 28.09.2023 09:30 Uhr Arger wegen Köhlbrandbüch

Wat jüm to Last leggt warrt, dat hett Gewicht: As dat Wekenblatt DIE ZEIT schrifft, schall de Haven-Verwalten HPA över de Köhlbrandbrüch nich de Wohrheit vertellt hebben. De rotte Brüch mütt ja uttuuscht warrn. De HPA wull dor woll afsluuts en Tunnel för hebben, ok wenn se wüssen, dat de nich to betahlen is. Dat hett folgens den ZEIT-Bericht en Plaanbüro rutfunnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch