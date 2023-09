Stand: 28.09.2023 09:30 Uhr Sekerheit an’n Hamborger Hauptbahnhoff

Mehr Sekerheit an den Hamborger Hauptbahnhoff – dorför sünd Beamten vun de Polizei un Sekerheitsdeensten vun Fröhjohr af an tohoop ünnerwegens. As NDR 90,3 to weten kregen hett, will de Binnenbehöörd, dat se nu fakener to veert ünnerwegens sünd. Vun opstünns 48 Stünnen de Week schall de Insatztiet op meist 90 Stünnen verdubbelt warrn. Sünnerlich an’n Morgen, an’n Avend un an’t Wekenenn, wenn bannig veel Lüüd ünnerwegens sünd, denn wüllt sik Schandarms un Sekerheitslüüd mehr wiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.09.2023 | 09:30 Uhr

