Quarteer för Flüchtlingen in de Messhallen

Stand: 28.09.2023 09:30 Uhr

De Hamborger Messhallen warrt vun Mitt Oktober af an wedder to en Quarteer för Flüchtlingen. Dat hett NDR 90,3 vun de Sozjalbehöörd to hören kregen. Middewiel is dat een Johr her, dat se Flüchtlingen in de Messhallen ünnerbringen müssen. Nu kaamt ja wedder en Barg Minschen na Hamborg un se söökt hoochnödig Quarteren för jüm. Alleen verleden Maand weern dat 1.500 Lüüd, de hier ankamen sünd.

