Stand: 27.09.2023 09:30 Uhr Kongress över Klimawannel

In Hamborg geiht dat vundaag üm lange Hitten, Överswemmen, Füerstöörm un anner Wedderextreme. Dree Daag diskereert Lüüd ut de Wetenschop, Politik, Medien un Wirtschop bi’n Extremwedderkongress doröver, wo dat hingeiht mit den Klimawannel. De Meterolog Frank Böttcher, de dat allsn organiseert hett, wohrschaut, dat wi deels veel to wenig dormit reken doot, wat dor op uns tokööm. He will, dat de Produkte, de de Ümwelt belasten doot, mehr kossen schüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch