Stand: 27.09.2023 09:30 Uhr Düütsch-franzö’schet Drapen

An’n Anfang vun Oktober gifft dat in Hamborg en düütsch-franzö’schet Top-Drapen. In’t Hotel Louis C. Jacob an de Elvchausse drappt sik de Regeren vun beide Länner. Dorbi sünd denn ok Präsident Emmanuel Macron un Bunskanzler Olaf Scholz. Se wüllt ok bi Airbus langkieken. De Flegerboer is en wichtigen Pieler bi de Tosamenarbeid vun Düütschland un Frankriek.

