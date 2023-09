Stand: 27.09.2023 09:30 Uhr Soziaalkoophüüs

In‘n Bezirk Harborg will de Politik nich eenfach dorbi tokieken, wenn Soziaalkoophüüs tomaken mööt. Ok dree Ladens in’n Hamborger Süden sind bedrapen. De Grund is, dat de Bund Vörgaven to’n Sparen maakt hett. Per Andraag hebbt SPD, Gröne, CDU, Linke un FDP den Senaat opfordert, dat he in Berlin gegen dat Körten vörgahn schall. Denn hunnerte vun Hamborgers gaht jeden Daag dor inköpen, wiel se sik Kledaasch un Möbel sünst nich leisten kunnen. In goot twee Weken – an’n 12.10. – will sik de Soziaalutschuss vun de Hamborg’sche Börgerschop dormit befaten.

