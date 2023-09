Dröff de Polizei Tattoo drägen?

De Hamborger Polizei bruukt nödig ne'e Lüüd - un de Hamborger CDU maakt dorto nu en Vörslag. Totiet dröff een bi uns in de Stadt nich in'n Polizeideenst arbeiden, wenn een 'n Tattoo hett, wat bi de Kledaasch rutkieken deit. De Christdemokraten meent, sowat, dat wörr nich mehr in uns Tiet passen. Un de Düütsche Polizeigewarkschop, de süht dat jüst so.

