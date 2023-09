Faeser för Grenzpostens

An de Grenz na Öösterriek hen gifft dat de al, un nu schüllt ok an de Grenz na Polen un Tschechien hen stationäre Kontrollen inföhrt warrn. Dat hett de Binnenministersch Nancy Faeser seggt. De SPD-Politikerin will , dat keen Lüüd na Düütschland illegal inreisen doot. De Gewarkschop vun de Polizei is gegen stationäre Kontrollen un is dorför, ahn sowat op de Grenzen optopassen.

