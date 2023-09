Geld för Solar-Stroom för Autos

Un ok dat Autoföhren schall dat Klima noch mehr schonen: Vundaag geiht dat los mit en Förderprogramm vun'n Staat för E-Auto-Ladestationen to Huus. Dat Programm richt sik an Huus-Egners, de sik to de Ladestation dorto ok en Solar-Anlaag un en Solar-Stroomspieker anschaffen wüllt. De Staat gifft denn bet to 10.200 Euro dorto.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch