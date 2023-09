Stand: 25.09.2023 09:30 Uhr Füer in Hoorn

In Hoorn is in de verleden Nacht en Kiosk utbrennt. Wat de Polizei seggt, hebbt Tügen seihn, dat een vörher en Molotow-Coctail dorop smeten harr. Wat dat noch heet, weren vör den Kiosk mehrere Minschen tohoop. 16 Füerwehrlüüd müssen utrücken. To Schaden kamen is nüms.

