Stand: 25.09.2023 09:30 Uhr Verkehr in Hamborg to luut

Vele Minschen in Hamborg, de föhlt sik stöört vun den Larm, de de Verkehr maken deit. Dat is bi en Ümfraag vun de Ümweltbehöörd rutsuert. 7.000 Minschen hebbt se dorto Fragen stellt. Dat is aver nich repräsentativ. Een Punkt: Veer vun fief Hamborgers, de hebbt seggt, Lasters un Autos, de vörbi föhrt, de weren to luut. Wat schull een doon gegen den Larm? En groten Deel vun de Lüüd, de fraagt worrn sind, de seggt: Tempo 30 op all Straten.

