Stand: 25.09.2023 09:30 Uhr Flegen ahn Schaden för de Ümwelt

Mit’n Fleger flegen, ahn dat de Ümwelt to Schaden kümmt. Wo schall dat gahn? Dat besnackt se vundaag op en Luftfohrtkonferenz in Hamborg. Kanzler Olaf Scholz vun de SPD un Verkehrsminister Volker Wissing vun de FDP snackt to’n enen mit de Wirtschop ut de Luftfohrt, aver ok mit annere Organisatschonen, de nich vun de Regeren sünd. Een Bispill: Airbus will in twölf Johr den eersten CO2-neutralen Fleger op den Markt bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch