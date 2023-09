Stand: 25.09.2023 09:30 Uhr Perzess geiht los

Söss Maand is dat nu her, dat in en Hamborger Shisha-Bar en Mann bi en Striet üm sien Leven kamen is. In düsse Minuten geiht de Perzess dorto los. Anklaagt för dat Hamborger Landgericht is en 48 Johr olen Mann ut Montenegro. He schall in de Bar in Hammerbrook an’t Enn vun März mit en 35 Johr olen annern Mann streten un em denn daalstoken hebben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch