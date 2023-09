Stand: 23.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Attacken gegen Polizei- un Hölpslüüd

In ganz Düütschland warrt ümmer fakener Polizei- un Hölpslüüd angrepen. Dat is Maandag düsse Week op’n Disch kamen un bi en Ümfraag vun dat Redakschoonsnettwark Düütschland bi rutsuert. In Hamborg warrt Insatzkräft vör allen Dingen op St. Pauli un in St. Georg attackeert. Dat sä en Polizeisprekersch in’n Snack mit NDR 90,3. Dor weern op’e anner Siet aver ok mehr Lüüd vun jüm in’n Insatz. In de mehrsten Fäll güngen de Angriepers gegenan - slögen oder pedden jüm.

