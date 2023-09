Stand: 23.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Protest gegen HHLA-Deal

Middeweken düsse Week hebbt de Havenlüüd en Apen Breef an Weertschopssenatersch Melanie Leonhard schreven. Se wüllt, dat nochmal över den Deelverkoop vun’e HHLA an de Rederee MSC - den se ja planen doot - över nadacht warrt. Schull dat keen annern Utweg ut all de Problemen in’n Haven geven, wüllt de Havenlüüd noch mehr Akschonen op’e Been stellen. Dingsdag düsse Week harrn se in’e Spiekerstadt luutstark gegen den plaanten Deelverkoop gegen protesteert.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch