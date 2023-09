Stand: 23.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Reakschoon op Protest

Dunnersdag düsse Week is de Rederee MSC op de Protesten op ingahn un sä: Se wüllt de Arbeitssteden op lange Sicht behollen un dat ok all Arbeitnehmerrechten bibehollen warrt. Dat hett de Rederee dorna to uurdelen mit den Senaat rechtsbunnen utmaakt. De Havenarbeiders protesteert wieder: Se hebbt nu noch en Onlinepetitschoon gegen den Deal op’n Weg bröcht.

