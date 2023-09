Stand: 23.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborger Tafel bruukt Levensmiddel

Freedag düsse Week rööp de Hamborger Tafel na Hölp, denn jüm gaht de Spennen ut. Jeden Dag versoorgt se 40.000 Minschen mit Eten un Drinken. Ut den Grund sammelt de Hamborger Tafel vundaag af Klock twölf in fief grote Inkoopszentren in’e Stadt Levensmiddel tohoop. Un dor höört de Europa-Passasch, dat Alstertal- un dat Elbe-Inkoopszentrum un dat Phoenix- un dat Billsteed-Center to. Bruukt warrt vör allen Dingen Saken, de ne längere Tiet hollen doot, so as Nudeln, Ries, H-Melk un Konserven.

