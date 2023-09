Stand: 22.09.2023 09:30 Uhr USA gifft de Ukrain wiederhen Stütt

De USA warrt de Ukrain wiederhen ünner de Arms griepen un dat mit en Rüstpaket, dat üm un bi 325 Millionen Dollar weert is. Dat hett de amerikan’sche Präsident Joe Bidden in dat Widde Huus den Präsidenten vun’e Ukrain Wolodymyr Selenskyj toseggt. Man, de vun Kiew verlangten Raketen, de 300 Kilometer wiet reken doot, de sünd nich dorbi. Selenskyj is in’e Twüschentiet in Kanada, in Ottawa, ankamen, wo he sik mit den Premieerminister Justin Trudeau drapen deit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch