Stand: 22.09.2023 09:30 Uhr Weniger Stütt för Industrie-Kunnen

De Stroom- un de Gaspriesen – de sünd ’n beten wat na ünnen gahn. Deswegen grippt de Staat de Industrie-Kunnen in Tokunft weniger Dull ünner de Arms. Dat hett de Bunnsdag güstern laat an’n Avend noch op’n Weg bröcht hatt. Ok wat Eerdgas angahn deit, dor gifft dat för de Industrie-Kunnen weniger wat an Toschuss.

