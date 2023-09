Stand: 22.09.2023 09:30 Uhr Bald Streik bi MOIA?

Bi den Shuttle-Deenst MOIA in Hamborg kunn dat en Warnstreik geven. So as de IG Metall dat seggt, meen de Arbeitgever, nadem se tweemal an’n Disch tohoopseten hebbt, üm över den Tarifverdrag to snacken, dat warrt nix mehr. De Warkschop will en Verdrag, de sik na den Mudderkonzern VW richten deit. Se seggt, dat de üm un bi 1.000 MOIA-Kutschers in Hamborg ünner slechte Ümstänn arbeiden müssen. MOIA sülvst süht dat annners un snackt ok vun veel Lüüd, de sik för de Fohrer-Jobs bewarven deen.

