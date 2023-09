Stand: 22.09.2023 09:30 Uhr Füerwehr harr ornlich to doon

Tweemal hett dat hüüt morgen brennt un de Füerwehr ornlich wat in Gang hollen. Dree Löschtöög müssen na’n Wandsbeker Stieg na Hogenfell hen. Dor stünn en Autowarksteed in Flammen. Wegen den dullen Rook, de sik billen dee, harrn se de Anwahners in de Stadtdelen ümto wohrschaut hatt. In’e Twüschentiet hebbt se dat Füer aver utkregen. Un in’e Martinistraat in Eppendörp is hüüt morgen en Auto utbrennt. Bi to Schaden kamen is nüms.

