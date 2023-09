Stand: 21.09.2023 09:30 Uhr Keen ne’e Bahnstreek twüschen Hamborg un Hannover

In Neddersassen atent se op – in Hamborg bekrittelt se dat. För’t Eerste schall dat keen ne’e Bahnstreek twüschen Hamborg un Hannover geven. Se wüllt nu eerstmal de ole Streek wedder op Schick bringen. In Neddersassen gaht Lüüd, de dor wahnt gegen en Neebo gegenan. In Hamborg op de anner Siet maakt een sik Sorgen vunwegen den Düütschlandtakt. De Verkehrsbehöörd meent, all Bunnslänner schullen Schienen utboen un beter maken.

