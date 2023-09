Stand: 21.09.2023 09:30 Uhr Schuul för de Weltmeren

Düütschland hett bi de UN-Vullversammeln in Nee York en internatschonal Afkamen för de Schuul vun de Weltmeren ünnerschreven. So köönt in Tokunft op hoge See grote schuulte Rebeden utwiest warrn. Butenministersch Annalena Baerbock snack vun en beten Höpen för de Meren vun düsse Welt. An’n Rand vun de Vullversammeln hett sik Bunnskanzler Olaf Scholz ok mit den ukrainschen Präsident Wolodymir Selenski drapen – un em mehr Stütt un Stöön toseggt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch