Stand: 21.09.2023 09:30 Uhr Lege Utsichten för Sozjalkoophuus in Horborg

As dat lett mutt dat Sozjalkoophuus in Horborg Enn Januar de Dören dichtmaken. Liggen deit dat doran, dat in den ne’en Bunnshuushoolt weniger Geld praatsteiht: De Hamborger Jobcenter schüllt bet to 25 Millionen Euro weniger kriegen. För de 60 Een-Euro-Job-Steden in den Laden „FairKauf“ in Horborg is denn keen Geld mehr över.

