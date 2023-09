Stand: 21.09.2023 09:30 Uhr Perzess gegen Parship

In Hamborg fangt an’n Vörmiddag en Perzess gegen Parship an. De Verbrukerzentralen harrn de Partner-Vermiddeln verklaagt. Dat geiht in düssen Fall üm 1.200 Lüüd, de dor anmellt sünd. Se betahlt 80 Euro den Maand un wüllt jümehr Verdrääg nu korthannig künnigen. Dat Böverlandsgericht mutt fastleggen, wat dat rechtens is, dat de Verdrääg bi Parship vun alleen wiederlopen doot.

