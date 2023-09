Stand: 21.09.2023 09:30 Uhr Marine-Öven „Northern Coasts“ toenn

Dat internatschonale grote Manöver vun de Marine mit den Naam „Northern Coasts“ is fröher to Enn bröcht worrn as plaant. Se hebbt al dat schafft, wat se öven wullen un dat Wedder is opstünns to leeg. De Düütsche Marine seggt, dat se Personal un Material nich strapazeren wüllt. Bi de Öven hebbt 3.200 Suldaten ut 14 Länner mitmaakt. Vör twee Weken weern se mit dat Manöver in de Oostsee anfungen, duern schull dat egens bet Sünnavend.

