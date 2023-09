Stand: 20.09.2023 09:30 Uhr HHLA-Protest in Hamborg

Mehr as dusend Minschen hefft in Hamborg Protest dorgegen maakt, dat de HHLA deelwies an'n Reeder MSC ut de Swiez verköfft warrn schall. Bi de Demo in de Binnenstadt sünd ok Lüüd vun de Havens ut Bremen un London mit dorbi ween. Se harrn giern, dat de Deal noch verhinnert warrt un dat de HHLA wieder bi de Stadt blifft. Denn mit de Innahmen warrt ok so wat as Straten un Anlagen in'n Haven betahlt.

