Kösten vun de U5

20.09.2023

De Senat hett publik maakt, wat de ne'e U-Bahn-Linie Fief kösten schall. För de Streek twüschen Bramfeld, de Binnenstadt, dat UKE un'n Volkspark sünd 16,5 Milliarden Euro inplaant. Dat möök de U-Bahn to'n düersten Bo in de Geschicht vun de Stadt. De Senat seggt, dat Hamborg vun de ne'e Bahn noch in't tokamen Jahrhunnert wat hett. Ok de CDU is för den Bo – De Linke harr lever en Stratenbahn boot.

