Stand: 20.09.2023 09:30 Uhr FAZ: Keen ne'e Bahnstreek na Hannober

De Nebo vun en Bahnstreek twüschen Hamborg un Hannober an de A7 is woll vun'n Disch. De Frankfurter Allgemeine schrifft, dat de Bunnsregieren dat so wull. Dat heet, de Streek, de al dor is, schull lever wedder op Stand bröcht un utboot warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch