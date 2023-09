Stand: 20.09.2023 09:30 Uhr Scholz in New York

Bunnskanzler Olaf Scholz hett in New York wohrschoet, dat man sik bi'n Krieg in de Ukraine nich op Utweeg inlaten schull, de gor keen reellen Utweeg sünd. Freden ohn Freeheit: Dat weer Ünnerdrücken un dat müss man ok in Moskau verstahn, sä Scholz bi de UN-Generaldebatt. Ok de ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj is in New York mit dorbi ween. He rööp de UN-Staaten op, se schullen Russlands Krieg gegen sien Land stoppen. Vundaag mach dat ween, dat Selenskyj un de russisch Minister för't Verdeffenderen, Sergei Lawrow, tosamen bi't UN-Drapen sünd.

