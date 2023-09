Stand: 20.09.2023 09:30 Uhr Felgerbomb: Alarm vörbi

Güstern hefft se jo en Flegerbomb ut'n Krieg in'n Haven funnen. De Gefahr is nu man vörbi. An'n laten Avend hefft se dor ahn Problemen de Scharp rutkregen. De Bomb weer bi't Baggern funnen worrn – nich wiet vun'n Terminal Steenwarder. In'n Wohrschoradius leeg ok en AIDA-Schipp mit 2.600 Minschen an Bord un de twee Musical-Theaters in'n Haven. De Füerwehr tööv noch, bet de Musicals vörbi ween sünd, un denn hefft se sik an de 450-Kilo-Bomb ranmaakt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch