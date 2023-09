Stand: 20.09.2023 09:30 Uhr Spelen in de Champions League

Dat is en sünnerlich Speel ween, güstern in'n Volkspark: In de Football Champions League spelen de ukrainsche Meester Schachtar Donezk un de FC Porto gegeneenanner. Porto hett mit drei to een wunnen. Borussia Dortmund hett bi Paris Saint Germain speelt – un twee-null verloren.

