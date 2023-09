Stand: 19.09.2023 09:30 Uhr Dag vun de Düütsche Eenheit

To’n Dag vun de Düütsche Eenheit warrt dat vull in Hamborg. De Stadt stellt de zentrale Fier an’n 2. un 3. Oktober op de Been. Blangen den offiziellen Deel in’n Michel un in de Elphi hebbt se en Bühn plaant, de op de Binnenalster swimmen deit. Dor speelt Stars so as Michael Schulte op. Hamborg rekent mit hunnertdusende vun Besökers. Dorbi sünd ok Frank-Walter Steinmeier, Olaf Scholz un Angela Merkel.

