Stand: 19.09.2023 09:30 Uhr Mehrwertstüer wedder na baven?

Eten gahn, dat warrt vun Januar af an woll wedder mehr kossen. Denn in Restarurants schall de ole Mehrwertstüersatz von 19 Perzent wedder gellen. Vun wegen Corona harrn se em op 7 Perzent daalsett. Bi en NDR Ümfraag is rutsuert, dat 71 Perzent vun de, de ut Hamborg mitmaakt hebbt, dorgegen sünd, dat de Stüer wedder na baven geiht. Bi de nich reprensentative Ümfraag „NDR fraagt“ hebbt knapp 15.600 Lüüd ut Noorddüütschland mitmaakt, dorünner goot 2.400 ut Hamborg.

