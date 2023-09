Stand: 19.09.2023 09:30 Uhr Razzia wegen Neonazi-Grupp

Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser hett en Grupp vun Neonazis verbaden. Dat geiht üm de „Hammerskins Deutschland“ un de Organisaschoon „Crew 38“. Dorüm gifft dat vundaag en grote Razzia in teihn Bunnslänner. So as dat utsüht höört Hamborg nich dorto. De Polizei dörsöcht Wahnungen vun 28 Lüüd, de woll Rechts-Extremisten ween schüllt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch