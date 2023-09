Stand: 18.09.2023 09:30 Uhr Impen gegen Corona

Vundaag geiht de Corona-Impsaison los. De Middels vun Biontech, Moderna un Novavax hebbt se an aktuelle Virusvarianten anpasst. Een weet blots nich, woveel Minschen sik gegen Corona impen laten wüllt. De Stännige Impkomisschoon leggt de Sprütt to 't Opfrischen blots Minschen an't Hart, neem de Gefohr sünnerlich groot is, dat se sik wat infangt. Dat sünd ünner anner'n Lüüd över 60 un welk de al anner Krankheiten hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch