CDU un CSU över Flüchtlingen

CDU un CSU verlangt, dat een blots noch en bestimmte Tall vun Flüchtlingen in Düütschland opnehmen deit. Man dor will Bunnsbinnenminstersch Nancy Faeser vun de SPD nix vun weten. In't Eerste sä se, Migratschoon lett sik blots op europä'sch Lien regeln. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder harr an't Wekenenn fordert, Düütschland sall nich mehr as 200.000 Flüchtlingen in't Johr opnehmen. CDU-Böverste Friedrich Merz finnt den Vörslag goot.

