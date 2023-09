Stand: 18.09.2023 09:30 Uhr Wapen in Eidelsteedt

Mehr as 30 Scheetiesens, 10.000 Schööt Munitschoon, mehr as 100 Metzen un Handgranaten: Dat hett de Polizei Hamborg an't Enn vun'n August bi en 51-Johrigen in Eidelsteedt in Beslag nahmen. Man: Woso eerst so laat, dat fraagt nu de Hamborger Linke. Henwiesen op den mootmaatlichen Rechtsradikalen geev dat al in'n April vun't Lannskriminalamt in Bayern. Wat de Hamborger Senaat seggt, weer de Mann nich as gefährlich opfullen.

