Stand: 18.09.2023 09:30 Uhr Wulfsangreep in Egesdörp

Dor hett dat al wedder en Angreep vun en Wulf bi Hamborg geven. Dütmal is in Egesdörp in'n Landkreis Horborg en Wulf op en Wied kamen, üm de se en Tuun trocken hebbt. Sössteihn Schaap hett he dootmaakt. Söss Schaap weern so dull versehrt, dat een jem inslapen laten muss. Dat is noch nich lang her, dor hett dat al mal en Wulfsangreep in'n Landkreis Staad geven. Dor sünd 55 Schaap bi dootbleven.

