Stand: 16.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Kribbelige Saak, wat de HHLA angeiht

Düsse Deal kööm Middeweken düsse Week ganz unvermodens: De swiezer Rederee MSC will bi den Havenbedriever HHLA, de de Stadt tohören deit, mit instiegen. Dat geiht üm knapp den halven Andeel vun de Aktien. Dormit höört denn ümmer noch knapp de gröttere Andeel de Stadt Hamborg to. Man liekers warrt dat dör den Plaan, en Deel vun’e HHLA to verköpen, jüst en beten wat kribbelig in’n Hamborger Haven. Denn nu denkt ok Thomas Eckelmann, de Böverste vun Eurokai, dor över na, en Anbott aftogeven. Un de Rederee Hapag-Lloyd, mit de al snackt worrn is un de leer utgahn is, överleggt nu, dat för jüm op nakamen kunn, tokünftig Fracht ut Hamborg aftotrecken.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch