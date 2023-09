Stand: 16.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Alarm ok in Hamborg

Sirenen, de luut hulen deen un Handys, de rümpiepst hebbt, de geev dat Dunnersdag düsse Week vörmiddags Klock ölven. Un dat in ganz Düütschland, denn överall hebbt se keken hatt, wat dat mit en Wohrschau för all Lüüd klappen dee. In Hamborg is de Test woll goot aflopen. So seggt dat tominnst de Binnenbehöörd. 123 Sirenen schullen in’e Stadt hulen. Mit den so nöömten „Warndag“ hett dat Bunnsamt, wat för de Schuul vun’e Lüüd un Katastrophenhölp tostännig is, utprobeert, wat se de Minschen Bescheed seggt kriegt, wenn dat en Nootfall geven deit.

